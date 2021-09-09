Исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый за август получил 349 199 гривен заработной платы, на две гривны меньше, чем за предыдущий месяц.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ КСУ.

"Общая сумма вознаграждения судьи за август, которую получил заместитель председателя Конституционного Суда Украины Головатый С.П., учитывая отчисления налогов и сборов, составляет 349 199,61 гривен", - сказано в ответе.

Напомним, после отстранения глава Конституционного суда Украины Александра Тупицкого президентом Владимиром Зеленским в феврале печать передали Сергею Головатому. Почему президент Украины Владимир Зеленский решил отстранить главу КСУ Тупицкого подробно писала "Страна".

В апреле Головатый распорядился перестать выплачивать зарплату Тупицкому и Александру Касминину, со ссылкой на указ Зеленского об отмене их назначения судьями. Однако в этот же день Тупицкий отменил его распоряжение, назвав действия Головатого противоправными.

Также сообщалось, что за 2020 год Головатый задекларировал храм Украинской православной церкви (УПЦ).