Кабинет министров Украины определился, сколько будут получать работники "Офиса по привлечению и поддержке инвестиций" и "Офиса по развитию предпринимательства и экспорта".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 8 сентября.

Зарплаты для сотрудников офисов были определены не меленькие. Скажем, исполнительные директор получит оклад в 43,7 тысяч гривен, его заместитель - 34,1 тысяч, главный бухгалтер - 28,5 тысяч, начальник управления - от 28,3 до 31 тысячи, советники - до 23 тысяч, аналитики и эксперты — по 17,7 - 22,7 тысяч.

Минимальные зарплаты - у специалистов (11-11,4 тысячи гривен). Стоит отметить, что это только оклады, без учета разного рода премий и надбавок, которые могут существенно увеличить итоговую сумму.

Между тем в Украине растут задолженности по заработным платам. С июля по август они увеличились они увеличились на 10,3%, до рекордных 3,96 млрд гривен. Больше всего задолжали зарплат для работников промпредприятий. Почему так происходит подробно разбиралась "Страна".

Напомним, с 1 сентября в Украине поменяли методику расчета средней зарплаты.