В Кабмине Украины внесли изменения в механизм расчета средней заработной платы, а чуть ранее в Минфине отчитались о ее росте в Украине почти на 10%.

В частности, изменен порядок исчисления средней заработной платы, это предусмотрено постановлением Кабмина № 917 от 1.09.2021, которое вступит в силу со дня опубликования.

Согласно принятому решению при исчислении средней заработной платы будут учитываться премии и другие поощрительные выплаты по итогам работы за определенный период в заработок периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца их начисления.

Суммы начисленной заработной платы, кроме премий (в том числе за месяц) и других поощрительных выплат по итогам работы за определенный период, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги, взыскание алиментов и т.п., за исключением отчислений из заработной платы лиц, осужденных по приговору суда к исправительным работам.

Так, премии (в том числе за месяц) и другие поощрительные выплаты по итогам работы за определенный период при исчислении средней заработной платы учитываются в заработок периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца, в котором они начислены. Для этого к заработку соответствующих месяцев расчетного периода добавляется часть, которая определяется делением суммы премии или другой поощрительной выплаты по итогам работы за определенный период на количество отработанных рабочих дней периода, за который они начислены, и умножением на количество отработанных рабочих дней соответствующего месяца, который приходится на расчетный период.

Также решением предусмотрено обязательство работодателей в течение трех месяцев после вступления в силу этого постановления осуществить перерасчет среднего заработка работникам по новым правилам в случае, если ими не было обеспечено перерасчет соответствующих сумм средней заработной платы с учетом премий и выплат по итогам работы за определенный период согласно правилам, действовавшим с 12 декабря 2020 года.

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