Сегодня, 8 сентября, Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №3952, который предлагает сделать ведомости о заработных платах в государственных компаниях публично доступными.

Об этом известно из заседания ВРУ, на сайте Рады.

За документ отдали голоса 324 нардепа.

Законопроект вносит изменения в законы "О защите персональных данных" и "О доступе к публичной информации". То есть публичной информацией считаются данные о структуре, принципах формирования, размер оплаты труда и вознаграждения должностных лиц.

Изменения коснутся членов правления госкомпаний, а также членов набсоветов. Сюда входят компании, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.

Например, к таким госкомпаниям, относятся "Укрэксимбанк", Приватбанк, "Укргазбанк", Ощадбанк, НАК "Нафтогаз Украины".

Указанные юрлица отнесут к распорядителям публичной информации. Такая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом. Таким образом, закон обяжет госкомпании каждый месяц обнародовать соответствующую информацию на своих порталах.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области должностные лица филиала "Укрзализныци" присвоили себе около двух миллионов гривен. В течение последних лет они вносили неправильные сведения в документы и забирали себе зарплату, которую незаконно начисляли подчиненным.

Между тем с 1 сентября в Украине стартовала кампания по легализации капиталов. Все граждане могут "засветить" свое лишнее имущество перед налоговой и, заплатив 5%, спать спокойно. "Страна" разобралась, как она будет проходить и есть ли смысл "светить" имущество и деньги за 5%.