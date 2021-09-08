Кабмин 8 сентября начался с темы коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что статистика заболеваемости ухудшается, и нужно действовать на опережение. Он заявил, что правительство возвращается к регулярным заседаниям Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и анонсировал решение по переходу всей страны в желтую карантинную зону.

Министр здравоохранения сказал, что ограничения желтой зоны не будут касаться вакцинированных граждан, причем, для желтой зоны достаточно одной зоны, а же для красной зоны - обязательны две дозы, чтобы пользоваться льготами. При этом, отметим, что вакцинированных граждан не так много - одну дозу получили чуть больше 5,5 млн человек, а две - 4,4 млн.

Еще одна тема, которую упомянул Денис Шмыгаль - подготовка к новому отопительному сезону. Он сказал, что предприятия теплокоммунэнерго готовы к отопительному сезону на 80%, они получают дешевый газ от "Нафтогаза", что должно гарантировать неизменность тарифов. Ответственность за них премьер-министр полностью возложил на местные власти.

Разбирались, что еще принял Кабмин 8 сентября.

Санкции против "Страны"

Кабмин утвердил планы выполнения решений СНБО по санкциям.

Такие планы правительство уже поставило на поток, как, собственно, на потоке идут и санкции Совбеза. В этот раз очередь дошла до санкционных списков, которые Зеленский ввел своими указами 21 августа.

Первый - санкционный список против "Страны". В нем, напомним, главный редактор нашего издания Игорь Гужва, а также компании-учредители "Страны".

План организации выполнения санкций следующий - Кабмин. Госслужба спецсвязи, Нацбанк Украины, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и защиты информации, НБУ должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных санкций. Срок выполнения - до 5 числа следующего месяца ежеквартально.

Но это не значит, что санкции против "Страны" запускаются именно сейчас - они уже действуют. В таком случае, непонятно, зачем Кабмин придумал план мероприятий по санкциям.

Как пояснил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, по сути план Кабмина уже ничего не решает.

"Но правительство втягивается в выполнение санкционных решений, что по-моему мнению, делается для того, чтобы размазать ответственность, втянуть в эти незаконные действия как можно больше исполнителей", - говорит Кравец.

Второй санкционный список, по которому Кабмин сегодня принял план действий - против ряда российских изданий, благотворительных организаций и компаний.

Штрафы за плохое соцобслуживание

Кабмин хочет усилить ответственность за нарушения в сфере предоставления социальных услуг. Правительство утвердило соответствующий законопроект. Как указано в пояснительной записке, на сегодня в реестре компаний, предоставляющих социальные услуги числится 3 тысячи субъектов, в том числе, более 400 частных. При этом в ходе проверок выявлено 822 частные фирмы, которые предоставляют услуги с нарушениями. То есть. Реестр явно неполный, многие компании просто не подают информацию о своей работе. Но отвественности за это не предусмотрено. Это решили исправить. Так, за нарушения служебными лицами требований в сфере предоставления социальной помощи хотят предусмотреть штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов, а за повторное нарушение - 100-150 минимумов.

Предоставление недостоверной информации о работе компании предусматривает штраф от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов.

Экологическое страхование

Еще один проект, который утвердил Кабмин - о запуске экологического страхования. Оно будет покрывать вред, нанесенный предприятием окружающей среде. Новое требование распространится на 14 тысяч предприятий, бизнес которых признан "вредным", остальные могут страховаться по желанию. Минимальная сумма страховки пока неизвестна - ее должен определять Кабмин после принятия закона. Но в любом случае бизнесу стоит готовится к дополнительным тратам.

Стоит отметить, что штрафы за нарушения экологического законодательства есть и сейчас. Но взыскивают их крайне слабо. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, за 2020 год взыскали только 4% от общей суммы начисленных Государственной экологической инспекцией сумм (2,1 млрд гривен).

Еще год на восстановление Украины

Кабмин уполномочил главу Минфина Сергея Марченко подписать изменения к финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком по "Чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины". Напомним, эта программа на 200 млн евро предусматривает финансирование проектов на востоке страны, в том числе, инфраструктурных.

Изменения следующие. В текущем соглашении последний кредитный транш должен был поступить в сентябре этого года. Но сроки хотят сдвинуть еще на год - до октября 2022 года. Также изменили дату запуска проектов - с октября 2021 года перенесли на 31 декабря 2022 года. Причина банальна - с реализацией проектов не успевают.

Семьи ветеранов проверят

В порядок выдачи удостоверений и нагрудных знаков участников войны внесли изменения. В частности, из действующего порядка исключили пункт о том, что женам ветеранов в удостоверения вклеивается новый бланк, который продлевает документ еще на год. Также внесли новый пункт - о проверке информации о повторных браках жен ветеранов, рождение ребенка и т.д. То есть, семьям ветеранов предстоит верификация. Изменения появились не просто так. Они имеют право на социальные выплаты, а сейчас, как указано в пояснительной записке, органы соцзащиты не могут эффективно проверять такие семьи. Что не позволяет «оптимизировать бюджетные затраты». То есть, итогом верификации может стать сокращение списка претендентов на социальные выплаты.

На Донбасс - без штампов в паспорте

Через линию разграничения с неподконтрольными территориями Донбасса упростили въезд для гуманитарных грузов и сопровождающих из лиц. Как указано в пояснительной записке к соответствующему постановлению Кабмина, это связано со сложностями, на которые пожаловались представители швейцарской организации ШАРС - им при каждом пересечении линии разграничения ставили отметки в дипломатические паспорта. Теперь представители гуманитарных организаций смогут ездить на Донбасс без соответствующих отметок в документах.

"Ипотечный монстр"

Кабмин определил порядок слияния Государственного ипотечного учреждения и частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания". Напомним: через эти структуры идет финансирование программ льготного кредитования под покупку жилья.

По сути, речь идет даже о слиянии, а о поглощении "Украинской финансовой жилищной компанией" Государственного ипотечного учреждения, дела которого в последнее время шли не очень хорошо. В постановлении Кабмина прописано, что все договора Государственного ипотечного учреждения переходят "Украинской финансовой жилищной компании". То есть, теперь все ипотечное кредитование по госпрограммам будет идти через нее.

Госказначейство будет по-новому возвращать "лишние" деньги

Кабмин принял постановление, которое вносит изменения в работу Государственного казначейства. Последнее ведет учет всех поступлений в госбюджет и возвращает "лишние" средства (если заплачено по ошибке или больше, чем нужно) плательщикам.

Как указано в пояснительной записке, возникла необходимость пересмотреть коды платежей, по которым идет возврат средств - для того, чтобы оптимизировать количество счетов и более эффективное использование плательщиками единого счета, который запустили с начала этого года.

В частности, из списка кодом бюджетной классификации, по которым Госказначейство проводит возврат средств, исключили налог на доходы физлиц, налог на прибыль, транспортный налог, ренту за недра, налог с рекламы, курортный сбор и др. Всего в списке - десятки налогов.

Но появились и новые коды, по которым будет работать Госказначейство. Это, скажем, налог с азартных игр, рента на руду, штрафы за нарушения, связанные с кассовыми аппаратами и др. Как указано в пояснительной записке, такие изменения будут способствовать более оперативному возврату излишне уплаченных средств.

Лицензии на наркотические растения

Правительство изменило условия получения лицензии по работе с растениями, включенными в список наркотических и психотропных веществ.

В частности, компаниям придется подавать новые справки по образцу, утвержденному Минздравом. Также нужно будет отчитываться о материально-технической базе, персоналу (у людей не должно быть судимости), объемам продукции. Лицензиатов, работающих в этой сфере станут жестче проверять.

Туризм привязали к дорогам

В Украине изменится куратор туризма. Сейчас Государственное агентство развития туризма входит в подчинение Министерства культуры и информационной политики. Кабмин своим распоряжением переподчинил его Мининфраструктуры. Как указано в пояснительной записке, это позволит более четко координировать обустройство дорожной и туристической инфраструктуры.

Зарплаты для инвестнянь

Кабмин определился, сколько будут получать работники "Офиса по привлечению и поддержке инвестиций" и "Офиса по развитию предпринимательства и экспорта".

Зарплаты приличные. Скажем, исполнительные директор получит оклад в 43,7 тысяч гривен, его заместитель - 34,1 тысяч, главный бухгалтер - 28,5 тысяч, начальник управления - от 28,3 до 31 тысячи, советники - до 23 тысяч, аналитики и эксперты — по 17,7 - 22,7 тысяч. Минимальные зарплаты - у специалистов (11-11,4 тысячи гривен). Отметим, что это только оклады, без учета разного рода премий и надбавок, которые могут существенно увеличить итоговую сумму.

"Учитель года" на дистанционке

Правительство внесло изменения в порядок проведения конкурса "Учитель года". В частности, появился пункт о том, что на время карантина возможен дистанционный формат - как отдельных туров, так и конкурса в целом. Также сократили количество туров - ранее их было три, теперь станет два.

Новые договора по коммуналке

Кабмин утвердил форму типового индивидуального договора по услугам по поставке тепловой энергии, горячей воды и обслуживанию внутридомовых сетей. Напомним: на такие договора должны перейти все жильцы многоквартирных домов. Причем, изначально предусматривалось, что поставщики услуг должны будут заключать договора с каждым потребителем. Но затем правила изменили - если потребители не заключат договора, поставщик просто может выставить договор на своем официальном сайте, и будет считаться, что потребители автоматически к нему присоединяются.

В договоре прописано, что поставщик должен предоставлять услуги надлежащего качества, проводить аварийные ремонты (на это ему отводится семь дней с момента возникновения аварии, то есть, достаточно много). Поставленное тепло будет измеряться в гигакалориях или по норме потребления, если в домах нет счетчика. Если потребители вовремя не передадут показания счетчика, начисления им будут проводиться по среднему потреблению за последние три месяца.

Также прописали важный пункт - замена, ремонт и обслуживание счетчиков (включая домовые) будет проводиться за счет потребителей.

Еще один важный момент - плата за отопление. Сюда входит не только сумма за полученное тепло, но и абонентская плата, плата за техническое обслуживание внутридомовых сетей. Тариф на отопление включает плата за производство, транспортировку и поставку тепловой энергии. Прописана возможность изменения тарифов - для этого даже не нужно вносить корректировки в договор.

Оплачивать счета нужно не позже последнего дня месяца, который следует за расчетным. Предусмотрены и авансы, но - по желанию потребителя.

Если потребитель не укажет, за какой срок он платит, поставщик может зачислить эту сумму в счет старых долгов.

Что касается прав потребителей, то они в новом договоре весьма условные. Люди могут бесплатно получать информацию о тарифе, претендовать на перерасчет, если услуга не предоставлялась или к ее качеству есть вопросы. Но это еще не значит, что такой перерасчет проведут. К примеру, поставщик освобождается от отвественности, если докажет, что на стыке внутридомовых систем и инженерных систем услуга была нужного качества. Другими словами, если батареи зимой будут холодными, поставщик попросту может списать это на «потери». Но если вину поставщика все же докажут, ему светит штраф за некачественные услуги - 0,01% от среднесуточного тарифа. Но тариф почему-то предлагают брать не действующий, а за прошлый отопительный сезон.

Зато обязанности потребителей выписаны на нескольких страницах. Тут и своевременная оплата за услугу и требование пускать в дом проверяющих и пр. Есть и весьма примечательный пункт - даже если вашу квартиру отключат от отопления, мы будете обязаны возмещать часть затрат на отопление мест общего пользования.

При этом за неуплату или оплату не в полном объеме поставщик получает право ограничить или вообще прекратить предоставление услуги. Что касается штрафов за несвоевременные платежи за отопление, то они прописаны в размере 0,01% от среднесуточной стоимости услуги за каждый день просрочки платежки.

План по интернету

Кабмин утвердил план мероприятий по развитию широкополосного доступа к интернету на 2021 -2022 годы. Фактически, это план уже только на один год, так в 2021 году вряд ли успеют много сделать.

Программа предусматривает создание государственной платформы развития широкополосного доступа к интернету, а также увеличение количества населенных пунктов, подключенных к сети, обновление показателей качества для мобильного интернета, подключение к сети социальной инфраструктуры и пр.

Новый набсовет Нафтогаза

Министр экономики Любченко заявил, что поступили заявления на увольнение от членов набсовета "Нафтогаза". Поэтому он предложил протокольное решение по запуску отбора еще трех новых членов набсовета НАКа (по одной кандидатуре конкурс уже объявлен).