Во вторник, 30 ноября, Высший совет правосудия решил уволить Валентину Данишевскую, которая ранее подала заявление об отставке, с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Общий стаж работы судьи Валентины Данишевской, дающий право на отставку, составляет более 20 лет. Согласно статье 116 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" судья, имеющий стаж работы в должности судьи не менее двадцати лет, определяемый в соответствии со статьей 137 настоящего Закона, имеет право подать заявление об отставке", - сказано в сообщении.

С 1987 года Данишевская работала главным арбитром арбитража Управления торговли Запорожского облисполкома, в 1992 году ее назначили арбитром, а после и судьей арбитражного суда Запорожской области.

В 2017 году ее назначили судьей Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде, в ноябре того же года Данишевскую избрали председателем Верховного суда сроком на четыре года, срок полномочий Валентины Данишевской как Председателя Верховного Суда истекает 30 ноября 2021 года.

Напомним, в октябре Верховный суд вместо Данишевской избрал председателем судью Всеволода Князева.

Также сообщалось, что в отставку подал судья Верховного Суда Николай Гусак, который работал в суде двадцать лет.