В пятницу, 22 октября, пленум Верховного суда (ВС) вместо Валентины Думашевской, которая заявила, что уходит в отставку, путем тайного голосования избрал нового главу. Им стал секретарь Большой палаты ВС, судья Всеволод Князев. Новую должность он займет с 1 декабря текущего года, когда закончится каденция нынешнего главы суда.

Пленум ВС транслировался в Ютубе.

Князева поддержали 98 судей. За судью Кассационного Хозяйственного суда в составе Верховного суда Владимира Погребняка проголосовали 49 судей, за судью ВС в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука - семь судей.

Всего на пленуме присутствовали 169 судей ВС, 163 бюллетеня были признаны действительными. Между тем, девять судей не поддержали ни одного из трех кандидатов на пост главы суда.

"Пленум Верховного суда постановляет избрать главою Верховного суда сроком на 4 года с 1 декабря 2021 года судью Верховного суда Князева Всеволода Сергеевича", - сказала Данишевская.

За данное постановление проголосовали за 160 судей.

В свою очередь, Князев принял присягу члена Высшего света правосудия как глава Верховного суда и поблагодарил судей за поддержку, заверив, что приложит все усилия, чтобы оправдать надежды судейского корпуса.

Справка. Всеволод Князев в 2001 году получил право на занятие адвокатской деятельностью, действие которого было приостановлено в 2013 году. С этого же года он занимал должность судьи Николаевского окружного административного суда, а через два года стал председателем этого суда. В ноябре 2017 года Князева избрали секретарем палаты ВС.

Напомним, в день, когда пленум Верховного суда обратился в КСУ с представлением относительно конституционности судебной реформы, глава ВС Данишевская заявила, что уходит в отставку.

Между тем, ранее в отставку подал судья Верховного Суда Николай Гусак, который работал в суде двадцать лет.

Кроме того, судья Наталья Шевцова решила отказаться от занимаемой должности.

По информации нашего источника, массовые отставки судей связаны с тем, что на них осуществляется беспрецедентное давление со стороны Офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые поступают от попавших под санкции граждан Украины.