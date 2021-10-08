После того, как сегодня, 8 октября, пленум Верховного суда (ВС) обратился в КСУ с представлением относительно конституционности судебной реформы глава ВС Валентина Данишевская заявила, что уходит в отставку. Она анонсировала новый пленум в пятницу, 22 октября, для избрания нового главы суда.

Об этом она заявила в ходе пленума ВС в пятницу, 8 октября, видео обнародовано в Youtube (смотреть с 1:11:20)

"Я не буду предлагать свою кандидатуру", - заявила Данишевская.

Напомним, Верховный суд избрал Данишевскую свой главой 30 ноября 2017 года.

Напомним, ранее в отставку подал судья Верховного Суда Николай Гусак, который работал в суде 20 лет.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что судья Верховного Суда Владимир Британчук, который тоже решил поначалу уйти в отставку, вдруг передумал и отозвал свое заявление. В вот его коллега Наталья Шевцова решила отказаться от занимаемой должности.

По информации нашего источника, массовые отставки судей связаны с тем, что на них осуществляется беспрецедентное давление со стороны Офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые поступают от попавших под санкции граждан Украины.