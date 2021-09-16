Верховный Суд указал на важный момент при разделе общего совместного имущества на примере иска, который рассмотрел КГС ВС. Юристы объяснили, отличие статей 364 и 365 ГК, которые являются взаимоисключающими. Соответствующее постановление по делу № 645/873/18 ВС принял 8 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба Суда.

Суть дела: местный суд удовлетворил исковое требование о выделении в натуре доли из общего имущества - квартиры, которая состоит из пяти комнат, а фактически - из двух изолированных квартир, которые имеют определенные пределы. Вместе с тем суд указал, что расхождение между идеальными долями сторон в имуществе составляет 5,6 кв. м и является несущественным при решении спора, а поскольку ответчики отказались от компенсации стоимости их доли, этот вопрос судом решается.

Апелляционный суд отменил это решение, указав, что в соответствии с ч. 2 ст. 365 ГК истцы должны были внести на депозитный счет суда денежные средства на возмещение части квартиры, которая является разницей между идеальными долями сторон. Однако истцы этого не сделали, поэтому их иск удовлетворению не подлежит.

Однако ВС в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Правовые заключения Верховного Суда

Заключением судебной строительно-технической и оценочно-строительной экспертизы установлено, что спорную квартиру можно разделить на две отдельные квартиры без потери их целевого назначения. При этом во время такого разделения истцам выделено на 5,6 кв. м больше, чем их доля в общем имуществе.

Местный суд установил, что между сторонами в течение длительного времени фактически существовал порядок пользования квартирой, в частности, истцы пользуются частью, которую и просили им выделить.

Апелляционный суд ошибочно обосновал свои выводы положениями ст. 365 ГК, поскольку предметом спора является не принудительное прекращение долей ответчиков в общем имуществе, а выделение в натуре доли истца из общего совместного имущества, что регулируется положениями ст. 364 ГК и отвечает предмету иска. Эта статья не предусматривает внесения стоимости разницы между выделенными и идеальными долями сторон. Возмещение стоимости такой разницы возможно с согласия ответчиков.

Кроме того, апелляционный суд не учел, что истцы не ставили требований на основании ст. 365 ГК, а потому решил спор за пределами исковых требований.

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