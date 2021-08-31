В суде Львовской области рассказали украинцам, что документы, полученные судом по электронной почте без ЭЦП, не относятся к официальным.

Об этом сообщает пресс-служба Сколевского районного суда Львовской области.

"На сегодня в суд поступает большое количество электронных сообщений, значительная часть которых является заявлениями участников судебных дел, к сожалению, не все являются официальными сообщениями", - говорят в пресс-центре.

В связи с этим, украинцам напомнили, что документы, направленные по электронной почте, должны полностью соответствовать требованиям действующего законодательства.

В свою очередь, ст. 5 Закона Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" предусматривает, что электронный документ - документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты документа.

Помимо этого, в соответствии со ст. 6 этого же закона создание электронного документа завершается наложением электронной подписи.

То есть, электронное письмо является официальным, если содержит вложение с текстом официального документа в виде файла (присоединенные файлы), скрепленного электронной цифровой подписью. Документы, полученные по электронной почте без ЭЦП, не относятся к официальным.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд объяснил, считается ли допустимой видеозапись, предоставленная свидетелем по своей инициативе.

Также напомним, что в Верховном суде запретили суд присяжных при пересмотре дела по вновь обнаруженным данным.