Украинский Верховный суд рассмотрел иск женщины, которая является физическим лицом - предпринимателем, против исполкома Днепровского городского совета и Инспекции по благоустройству. Она оспаривала их решение о сносе и демонтаже ее временных сооружений, требовала вернуть их неповрежденными или взыскать их стоимость.

Подробности этого дела изложены на сайте суда.

В иске женщина назвала действия ответчиков противоправными, поскольку демонтированные временные сооружения были размещены не самовольно, а по договорам об использовании объектов благоустройства. Кроме того, акт о демонтаже не составляли, а сам демонтаж был проведен до окончания установленного в предписании срока на подачу правоустанавливающих документов. Наконец, истице не позволили самой провести демонтаж и вывоз принадлежащих ей сооружений.

Ответчики объясняли свои действия тем, что по результатам обследования городской территории обнаружили малые архитектурные формы (в том числе принадлежащие истице), установленные на городской территории общего пользования с нарушением требований Градостроительного концепции размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения от 2012 года. Поэтому исполком решил прекратить работу временных сооружений и демонтировать их.

Суды первой и апелляционной инстанций, частично удовлетворяя исковые требования, исходили из того, что при наличии договорных правоотношений, не прекращенных в установленном порядке, решение о демонтаже преждевременным, а имущественные права истицы были нарушены, так как ей не обеспечили права добровольно исполнить предписания в срок.

Верховный суд согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций. Не отрицая права органа местного самоуправления определять правила размещения временных сооружений и обязанности обеспечивать соблюдение благоустройства, суд отметил, что такой орган обязан также соблюдать установленную им процедуру демонтажа.

Суд также учел, что в соответствии с установившейся практикой Европейского суда по правам человека правомерность решения субъекта властных полномочий надо оценивать в соответствии с тремя критериями на предмет совместимости вмешательства в право человека на мирное владение имуществом:

законность вмешательства;

преследование с помощью вмешательства общественного, публичного интереса;

пропорциональность вмешательства определенным целям.

Верховный суд пришел к выводу, что допущенные ответчиками нарушения не обеспечили соблюдение баланса интересов. В результате были нарушены имущественные права истца путем противоправного лишения собственности. В то же время ответчик не доказал необходимость демонтажа без соблюдения установленной процедуры и без предоставления истице возможности самой освободить временные сооружения от материальных ценностей и перенести их в другое место.

Ранее "Страна" приводила разъяснение Верховного суда о том, считается ли допустимой видеозапись, предоставленная свидетелем по своей инициативе.

Также мы писали, что Верховный суд запретил суд присяжных при пересмотре дела по вновь обнаруженным данным.