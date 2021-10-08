Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд с представлением относительно конституционности закона о Высшем совете правосудия, по которому право решающего голоса при отборе членов ВСП передаётся "международным экспертам", кандидатуры которых предлагаются странами Запада.

Об этом стадо известно в ходе пленума ВС в пятницу, 8 октября.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что решение принято и призвала пожелать успехов КСУ в рассмотрении представления пленума ВС.

Напомним, ранее о том, что этот закон уничтожает суверенитет Украины заявил и.о. главы ВСП Алексей Маловацкий. Он рассказал, почему ему не нравится тот факт, что иностранцы имеют право вето в ВСП и имеют влияние на формирование ВККС.

"Страна" ранее писала, что судебная реформа предполагает прежде всего принятие двух законопроектов, один из которых призван восстановить работу ВККС, которая не работает с ноября 2019 года. И эта же реформа фактически отдает судебную систему под контроль Запада.

Кроме того, мы писали, что ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске ВККС с решающим голосом международных экспертов.