Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о "Межигорье".

Такое решение ВАКС вынес в четверг, 7 октября, во время заседания по данному делу.

"...Ходатайство (стороны обвинения - Ред.) удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть с его (Януковича - Ред.) участием вопрос о применении избранной меры пресечения", - сказала судья ВАКС.

Напомним, в июле 2018 года стало известно, что Печерский райсуд Киева передал арестованное имущество резиденции "Межигорье" в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Дело о "Межигорье" начали расследовать с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывали более 1500 томов.

Кроме экс-президента в деле фигурирует и его сын Александр. Позже дело передали в НАБУ и САП. Антикоррупционные органы требовали для них содержания под стражей.

Еще в январе 2021 года Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отказал в заочном аресте Виктора Януковича по данному делу.

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