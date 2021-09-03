Появившаяся в СМИ информация об объявлении с 9 июня сына экс-президента Украины Александра Януковича в международный розыск является недостоверной. Как сообщила управляющий партнер АО AVER LEX, адвокат Ольга Просянюк, речь идет о вынесении внутриукраинского постановления НАБУ о "международном" розыске. Но этот документ вообще не является основанием для международного розыска лица.

Такое постановление может вынести только Интерпол, передают "Украинские новости".

"Хочу уточнить, что данное постановление НАБУ от 09.06.2020 уже 12.06.2020 Департаментом международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины было вообще оставлено без рассмотрения в связи с его несоответствием требованиям законодательства. На этом история "международного розыска" закончилась, так и не начавшись", - рассказала Ольга Просянюк.

Адвокат добавила, что Александр Янукович по базе Интерпола в международном розыске не находится. Это подтверждено письмами из Интерпола, в которых указано, что Александр Янукович не пребывает в базах данных Интерпола, и запрос "с красным углом" по нему не размещался.

Кроме того, адвокат утверждает, что украинским правоохранителям известно и местонахождение Януковича-младшего, поскольку он сам часто к ним обращается и настаивает на допросе.

"Природа "резонансного" заявления НАБУ и вообще внезапной активности в деле о "Межигорье" понятна - это преданные огласке факты семилетней бездеятельности в другом, наспех "состряпанном", деле против Александра Януковича - так называемом деле "Артемовск Вайнери". Интересно, что "доказательная база", если это так можно назвать, не содержит ни единого документа, упоминающего имя нашего подзащитного. Более того, в них вообще отсутствует само событие преступления! Потому судебных перспектив эти дела, конечно же, не имеют. Но они очень удобны для создания "видимости" бурной следственной деятельности в глазах ЕС, - заявила Ольга Просянюк.

Как сообщалось, сын экс-президента Украины Александр Янукович недавно направлял публичную жалобу на бездействие прокуроров в уголовном деле в отношении него и потребовал допросить его в деле об уклонении от уплаты налогов "Артемовск Вайнери". Соответствующее ходатайство он направил в Офис Генпрокурора.

Напомним, в апреле 2021 года Высший антикоррупционный суд снял арест со счетов в банке Александра Януковича.

Также сообщалось, что за семь лет Генпрокуратура ни разу не обратилась в Россию с просьбой о допросе Януковича.