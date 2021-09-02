Сын экс-президента Украины Александр Янукович, который недавно направлял публичную жалобу на бездействие прокуроров в уголовном деле в отношении него, потребовал допросить его в деле об уклонении от уплаты налогов "Артемовск Вайнери". Соответствующее ходатайство он направил в Офис Генпрокурора.

Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир на своей странице в Юрий Кирасир на своей странице.

"Это очередная попытка Александра Януковича сдвинуть с мертвой точки "расследование", которое длится уже более 7 лет. Прокуроры утверждают, что без допроса Александра Януковича они якобы не могут завершить досудебное расследование, поэтому он требует как можно скорее организовать такой допрос в любом из форматов", - написал Кирасир.

Пресс-секретарь утверждает, что Александр Янукович готовь предоставить следствию любую интересующую его информацию. В то время как отсутствие каких-либо действий для организации допроса, по мнению пресс-секретаря, подтверждает то, что оно сфальсифицировано.

Напомним, в апреле 2021 года Высший антикоррупционный суд снял арест со счетов в банке Александра Януковича.

Также сообщалось, что за семь лет Генпрокуратура ни разу не обратилась в Россию с просьбой о допросе Януковича.