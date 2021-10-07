Большая палата Верховного суда рассмотрит дело об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского, которым было отменено назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 11:00 17 ноября. Об этом сообщается на странице Верховного суда в соцсети.

"Большая палата Верховного суда постановлением от 7 октября 2021г. назначила к рассмотрению апелляционную жалобу президента Украины на решение Кассационного административного суда в составе ВС по делу №9901/96/21 по иску Александра Тупицкого по обжалованию указа президента Украины от 27 марта 2021г. №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013г. №256 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого сроком на два месяца, а 28 февраля – еще на месяц. Формальным основанием стало ходатайство Офиса генпрокурора.

В КСУ указ назвали незаконным и пригрозили Зеленскому уголовной ответственностью за вмешательство в работу суда.

27 марта Зеленский подписал указ об отмене указа Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Тупицкий обжаловал указы президента в Верховном суде.

При этом в начале апреля в Конституционном суде Украины оспорили указы президента Украины Владимира Зеленского, которыми он отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого и судью Александра Касминина.

Отправной точкой конфликта стало решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года о признании неконституционными ряда положений закона Украины "О предотвращении коррупции". В частности КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов, а также лишил полномочий НАПК.

Против Тупицкого открыто уголовное производство, его обвиняют по ч.2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины. По версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе - Владислава Дрегера. 8 июня состоялось подготовительное заседание Подольского райсуда Киева по делу Тупицкого. Он явился на заседание и заявил, что чист перед судом.