Судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова, которая отпустила на свободу из СИЗО Кирилла Островского, в 2018 году насмерть задавившего ребенка, получила в подарок квартиру в столице ценой в 1,5 млн гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные о существенных изменениях имущественного состояния Константиновой.

Согласно декларации судьи, она получила подарок - квартиру площадью 149,3 кв. м. от гражданки Елены Константиновой. Цена этой квартиры 1 521 148 гривен. Квартиру судья получила еще в июне 2021 года.

Напомним, в 2018 году на тот момент еще 23-летний Кирилл Островский сбил 10-летнюю девочку будучи за рулем автомобиля Hummer. Внедорожник протащил ребенка полсотни метров на своем капоте. Примечательно, что Островский пытался скрыться с места ЧП.

Отметим, что автомобиль был зарегистрирован на дядю Островского - известного в криминальном мире человека по прозвищу Саша Оболонский.

Следующие три года Островский провел в СИЗО, но приговора по его делу так и не было. В начале октября 2021 года его отпустили на свободу. Как и почему так произошло подробно разбиралась "Страна".