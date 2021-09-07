Высший совет правосудия на заседании во вторник, седьмого сентября, уволил 6 судей, в том числе судью Верховного Суда Николая Гусака, который написал заявление об отставке в конце прошлого месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Все шестеро судей, решение об увольнении которых ВСП принял 7 сентября, написали заявления об отставке по собственному желанию.

Так, Николая Гусака уволили с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Также были удовлетворены заявления об отставке судьи Броварского горрайонного суда Анны Билык, судьи Тростянецкого райсуда Оксаны Линник, судьи Хмельницкого ОАС Галины Лабань, судьи Донецкого апелляционного суда Светланы Савковой и судьи Черновицкого апелляционного суда Онуфрия Колотилы.

Напомним, что ранее ВСП уже уволил судей Верховного Суда Светлану Вус и Василия Огурецкого, которые также написали заявления об отставке.

Массовое увольнение судей Верховного Суда, по информации "Страны", связано с давлением, которое на них оказывает Офис Зеленского, требующий не удовлетворять иски, связанный с санкциями Совбеза.

Кроме того, мы рассказывали о том, как один из судей Верховного Суда Британчук сначала написал заявление об отставке, а потом забрал его, не объясняя причины своего поступка.