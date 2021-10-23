В субботу, 23 октября, Совет судей Украины путем тайного голосования избрал четверых кандидатов по своей квоте в Этический совет и направил их в Высший совет правосудия.

Трансляция заседания велась в Youtube.

В заседании приняли участие 30 представителей судебного самоуправления. В бюллетени для голосования было включено восемь кандидатов в Этический совет. Путем тайного голосования было избрано четверо из них:

судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич - 26 голосов;

судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун - 24 голоса;

судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин - 20 голосов;

судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко - 17 голосов.

После того, как были оглашены результаты, Совет судей решил направить список кандидатов на утверждение в Высший совет правосудия.

Напомним, на заседании 13 сентября Совет судей не избрал кандидатов в Этический совет, чем вызвал возмущение президента Украины Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что Госдеп США обвинил украинских судей в саботаже судебной реформы.

Напомним, что согласно судебной реформе, которая осуществляется по указанию Запада, решающее право при отборе членов ВСП и ВККС передается так называемым "международным экспертам", делегированным западными структурами. Таким образом формирование двух важнейших органов управления судебной системой передаётся по сути в руки иностранных государств.

В ВСП уже назвали это нарушением суверенитета Украины.