Совет судей Украины избрал кандидатов в Этический совет по своей квоте
В субботу, 23 октября, Совет судей Украины путем тайного голосования избрал четверых кандидатов по своей квоте в Этический совет и направил их в Высший совет правосудия.
Трансляция заседания велась в Youtube.
В заседании приняли участие 30 представителей судебного самоуправления. В бюллетени для голосования было включено восемь кандидатов в Этический совет. Путем тайного голосования было избрано четверо из них:
- судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич - 26 голосов;
- судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун - 24 голоса;
- судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин - 20 голосов;
- судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко - 17 голосов.
После того, как были оглашены результаты, Совет судей решил направить список кандидатов на утверждение в Высший совет правосудия.
Напомним, на заседании 13 сентября Совет судей не избрал кандидатов в Этический совет, чем вызвал возмущение президента Украины Владимира Зеленского.
Также сообщалось, что Госдеп США обвинил украинских судей в саботаже судебной реформы.
Напомним, что согласно судебной реформе, которая осуществляется по указанию Запада, решающее право при отборе членов ВСП и ВККС передается так называемым "международным экспертам", делегированным западными структурами. Таким образом формирование двух важнейших органов управления судебной системой передаётся по сути в руки иностранных государств.
В ВСП уже назвали это нарушением суверенитета Украины.