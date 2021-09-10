Посольства США, Германии, Великобритании и Канады в Украине и международные организации составили и передали и.о. председателя Высшего совета правосудия Украины списки экспертов для их отбора и назначения в совет по этике при Высшем совете правосудия и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на совместное заявление дипведомств и международных организаций, которое было обнародовано 10 сентября.

"Сегодня международные партнеры представили исполняющему обязанности председателя Высшего совета правосудия два совместных списках международных экспертов… Все эксперты имеют отличную квалификацию и опыт работы в качестве старших судей, прокуроров или ведущих экспертов по вопросам судебной этики, отбора кандидатов на должности и противодействия коррупции", - сказано в заявлении.

Представители международных организаций напомнили, что ВККС - единственная организация, уполномоченная подбирать новых судей для заполнения вакансий в судах Украины, а ВСП - высший руководящий орган в системе судоустройства Украины, который представляет кандидатуры судей для президентских назначений.

"Международные партнеры выполнили свои обязательства согласно соответствующим положениям закона, выдвинув высококвалифицированных международных экспертов, которые готовы посвятить свой опыт и знания поддержке Украины и ее судебной системы в этой исторической реформе", - отмечается в совместном заявлении.

В список кандидатов на роль представителей международных организаций в Этическом совете ВСП вошли:

бывший американский судья, юрист и эксперт по борьбе с коррупцией Роберт Корди;

английский экс-судья, специалист в области конфискации доходов полученных преступным путем, сэр Энтони Хупер;

экс-генпрокурор Эстонской Республики, эксперт в области борьбы с коррупцией и финансовой преступностью Лавли Перлинг;

бывший генпрокурор немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, представители немецких правоохранителей в ЕС и на международной арене Уолтер Сельтер;

бывшая американская судья, экс-глава Верховного суда штата Флорида, специалистка в области борьбы с коррупцией в судебной системе, международная судья в американо-иранском трибунале по претензиям в Гааге Розмари Баркетта;

экс-судья из Словении, бывший министр юстиции, Президент Европейского центра разрешения споров Алеш Залари.

В список кандидатов на роль представителей международных организаций в отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей вошли:

бывший английский судья, специалист по рассмотрению дел, касающихся терроризма, сэр Дэвид Кэлверт-Смит;

экс-директор Комиссии по вопросам эффективности работы судей штата Калифорния, международный консультант по вопросам борьба с коррупцией в судебной системе, судейской этики и дисциплины Виктория Генли;

бывший судья немецкой земли Саксония-Ангальт, практикующий юрист и советник международных проектов в сфере борьбы с коррупцией Тилман Хоппе;

экс-прокурор Отдела борьбы с мошенничество в особо крупных размерах прокуратуры Нидерландов, международный эксперт в сфере борьбы с коррупцией и мошенничеством, юрист Роберт Брукхейсен;

бывшая судья аппеляционного судья Гватемалы, специалистка в области рассмотрения дел, связанных с коррупцией и нарушениями требования добродетели Клаудия Эскобар;

бывший председатель Верховного суда американского штата Мичиган, юрист, эксперт по отбору судей для федеральных судов США, бывший главный советник судебного комитета Сената США Стивен Маркмен;

юристка, консультантка в вопросах политики борьбы с коррупцией, международный эксперт в проведении судебных реформ Лаура Штефан;

бывший судья федерального суда Королевской скамьи канадской провинции Саскачева;

юрист с опытом роботы в частном и публичном праве Тед Зажечны.

Напомним, летом Зеленский подписал закон о перезапуске ВККС с решающим голосом "международных экспертов". В новой версии закона предусмотрено, что теперь ВККСУ может начать работу, если в ее состав вошли не менее 11 членов из 16, однако минимум шесть из них должны быть из числа судей или судей в отставке.

На принятии такого закона настаивал МФВ, в причинах этого подробно разбиралась "Страна".