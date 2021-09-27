В Украине судебные процессы растягиваются на годы из-за катастрофического дефицита судей

Не менее двух месяцев вынуждены ждать украинцы от момента подачи иска в суд до первого судебного заседания. Такие данные приводит сервис мониторинга "Опендатабот".

"В суде общей юрисдикции человеку, желающему развестись, приходится ждать первого рассмотрения, в среднем, 55 дней. В суде административном, споря с налоговой службой, - 49 дней. В суде по делам о возвращении задолженностей - 62 дня", - говорится в сообщении.

Также указывается причина затягивания сроков - во всех регионах не хватает судей.

"При этом часть тех судей, которые сейчас числятся в штате, не обладает полномочиями, позволяющими вести судейскую деятельность.

Например, в Шевченковском районном суде Киева из 35 судей полномочия есть только у 26. Жители этого района, желая развестись, в среднем ожидают начала бракоразводного процесса 103 дня. В целом по столице средний показатель - 72 дня, по области - 73 дня. В регионах быстрее бракоразводные процессы запускаются в судах Ивано-Франковской области - "всего" 40 дней ожидания. В среднем по Украине этот показатель составляет 55 дней. Похожая ситуация наблюдается и в административных, и в хозяйственных судах", - подсчитали эксперты.

По данным сервиса, в административных судах одна из самых распространенных категорий дел - спор с налоговой службой. В таких случаях ожидание первого заседания растягивается на примерно 49 дней. Самая оперативная в этом смысле Луганская область - в среднем 31 день ожидания, а самая медленная - Волынская, где процесс затягивается на 67 дней.

"Производство по задолженностям между компаниями, наиболее типичные для хозяйственного судопроизводства, требуют около 62 дней ожидания. Самые быстрые ​​суды - 42 дня - в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Самые медленные - в Киевской области - 80 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом случае речь идет только об ожидании первого заседания, которым суд чаще всего не заканчивается. А вот следующего заседания приходится ждать даже не один месяц, а рассмотрение дела может растянуться на годы.

По данным "Опендатабот", из 7 тысяч судейских мест в Украине на сегодняшний день занято лишь 5,1 тысяч, а необходимыми полномочиями для ведения процессов обладают только 2,7 тысячи судей.

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