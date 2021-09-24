Американская компания-застройщик Centurion American намеренна выкупить здание в Далласе, которое принадлежит украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому, против которого США ввели ранее санкции.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в пятницу, 24 сентября.

Здание в Далласе арестованное по делу олигарха об отмывании средств. Министерства юстиции США подало ходатайство в Федеральный окружной суд США. Судья Марсия Кук удовлетворила его, и позволила таким образом продать здание в мегаполисе в северном Техасе, чтобы погасить долги.

По предварительным данным, вырученные от продажи имущества деньги направят на погашение налоговых и других долгов.

Согласно судебным документам, техасская компания Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 миллиона долларов до 27 сентября.

С этим зданием связано более 425 тысяч долларов долга по налогу на недвижимость, пени и выплат местной общине.

"Суд считает, что промежуточный продаже имущества необходим и уместен для сохранения стоимости имущества до окончания производства", - говорится в решении суда.

В здании, которое планирует выкупить застройщик, когда-то располагалась компания Electronic Data Systems, основанная бывшим кандидатом в президенты США Россом Перо.

Напомним, в феврале в американском Кливленде заявили, что продадут здание 55 Public Square, которое принадлежит компании Optima, связанной с Игорем Коломойским. При этом все деньги от продажи будут переведены на счет федерального правительства, поскольку суд может позже распорядиться об их конфискации.

Также мы сообщали, что в США подожгли сталелитейный завод Коломойского.