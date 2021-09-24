Суд в США разрешил Коломойскому продать здание в Далласе, чтобы погасить долги
Американская компания-застройщик Centurion American намеренна выкупить здание в Далласе, которое принадлежит украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому, против которого США ввели ранее санкции.
Об этом сообщает "Радио Свобода" в пятницу, 24 сентября.
Здание в Далласе арестованное по делу олигарха об отмывании средств. Министерства юстиции США подало ходатайство в Федеральный окружной суд США. Судья Марсия Кук удовлетворила его, и позволила таким образом продать здание в мегаполисе в северном Техасе, чтобы погасить долги.
По предварительным данным, вырученные от продажи имущества деньги направят на погашение налоговых и других долгов.
Согласно судебным документам, техасская компания Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 миллиона долларов до 27 сентября.
С этим зданием связано более 425 тысяч долларов долга по налогу на недвижимость, пени и выплат местной общине.
"Суд считает, что промежуточный продаже имущества необходим и уместен для сохранения стоимости имущества до окончания производства", - говорится в решении суда.
В здании, которое планирует выкупить застройщик, когда-то располагалась компания Electronic Data Systems, основанная бывшим кандидатом в президенты США Россом Перо.
Напомним, в феврале в американском Кливленде заявили, что продадут здание 55 Public Square, которое принадлежит компании Optima, связанной с Игорем Коломойским. При этом все деньги от продажи будут переведены на счет федерального правительства, поскольку суд может позже распорядиться об их конфискации.
Также мы сообщали, что в США подожгли сталелитейный завод Коломойского.