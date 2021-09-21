После обвинений Госдепом США украинских судей в саботаже судебной реформы Совет судей 21 сентября объявил о начале отбора на должность члена Этического совета по своей квоте. В органе объяснили, что делают это во исполнение требований закона №1635-IX о порядке избрания членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Совета судей.

В решении об отборе утверждено положение о проведении отбора, которое определяет его условия и сроки с целью формирования списка кандидатов в первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины.

Срок подачи кандидатами документов для участия в конкурсе - с 22 сентября по 21 октября 2021 года включительно.

Документы можно подать лично в Совет судей. расположенный в Киеве на улице Липской, 18/5. Также документы можно отправлять по электронной почте.

Рассмотрение включения в список кандидатов будет проходить на заседании Совета судей по результатам

собеседования на основе представленных документов путем обсуждения кандидатур и голосования.

Напомним, 13 сентября Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля Высшего совета правосудия. Это вызвало возмущения Владимира Зеленского, который собрал по этому поводу послов G7. А через несколько дней последовала и жесткая реакция Госдепа.

Ранее "Страна" сообщала, что в Верховном суде хотят отправить судебную реформу для оценки в Конституционный суд Украины.