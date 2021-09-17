В пятницу, 17 сентября, Анна Вронская, одна из кандидатов в Этический совет для контроля ВСП, членов которого на днях не избрал Совет судей, заявила, что Меморандум с МВФ якобы препятствует тому, чтобы Верховный Суд обращался в КСУ относительно неконституционности норм закона об Этическом совете.

Об этом Вронская заявила в ходе Пленума Верховного Суда, пишет "Судебно-юридическая газета".

"Я бы хотела напомнить, что в июне этого года Украина (на самом деле в 2020 году, – Ред.) подписала меморандум с МВФ, который предусматривает ряд обязательств Украины относительно проведения реформ, в том числе и судебной. Так вот, этот меморандум практически дословно отображал все те положения, которые нашли отображение в законе о Высшем совете правосудия. И создание Комиссии, и предварительная проверка кандидатов в члены ВСП, и одноразовая проверка текущих членов ВСП. Меморандум предусматривал, что в комиссии половина членов должны быть международные эксперты и им должна быть предоставлена решающая роль в принятии решений комиссией (вероятно, имеется ввиду Этическим советом, – Ред.). Поэтому, рассматривая обращения ВСП, мы не можем обойти вниманием меморандум с МВФ, потому что это также наши международные обязательства, и мы их должны выполнять. Поэтому прошу обратить на это внимание с точки зрения целесообразности обращения. Мы не можем обращаться относительно неконституционности закона и забыть о меморандуме с МВФ", – заявила Анна Вронская.

На это председатель Верховного суда Валентина Данишевская сказала, что ей нечего ответить как судье, однако она вспомнила слова Зеленского.

"Я отвечу словами нашего президента. Он в свое время сказал: "Нельзя торговать реформами за деньги..." И я думаю, что мы будем придерживаться этого тезиса в будущем. Я вас услышала", - заявила Данишевская.

Вронская возразила, что раз меморандум уже подписан, Украина должна выполнять обязательства, предусмотренные этим документом.

"Госпожа Анна, меморандум выше Конституции или как? Мы же будем говорить о конституционности, а не о Меморандуме. Поэтому у нас более сложная задача. Но спасибо, что обратили внимание", - ответила Данишевская, дав понять, что не воспринимает такие "аргументы" судьи.

Отметим, что Запад ранее огласил список "экспертов", которые сформируют органы управления украинскими судами. Однако ВСП не может заработать, пока Совет судей Украины не изберет контролеров допропорядочности его членов.

Напомним, после того как Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля ВСП украинские чиновники и послы G7 составили заявление об имплементации судебной реформы в Украине.

Также мы писали о том, что Госдеп США обвинил украинских судей в саботаже судебной реформы.