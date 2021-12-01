Верховный суд жестко отреагировал на выпад президента Украины Владимира Зеленского про выбор в пользу "выгодных решений". Там заявляют, что независимость судей и суда гарантируется Конституцией, а влиять на судью любым способом запрещено.

Также в Верховном суде напоминают, что должностное лицо может быть привлечено к ответственности из-за публичных выражений относительно возможных действий Верховного суда, в которых государственные органы являются сторонами.

"Верховный Суд настоятельно рекомендует соблюдать Конституцию и законы Украины и надеется, что должностные лица Офиса президента Украины, которые позволяют себе непроцессуальные высказывания относительно возможных действий и решений Верховного Суда, осознают последствия нарушения положений Основного Закона и процессуального законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров передал недовольство Зеленского отказом судей Конституционного суда допустить к присяге двух судей. Также он выразил надежду, что Верховный суд не сделает выбор в пользу "выгодных решений".

Напомним, что Конституционный суд Украины отказался приводить к присяге новых судей Александра Петришина и Оксану Грищук, которых назначил президент Владимир Зеленский вместо отстраненных главы КС Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина.

По информации источников, КСУ исходил из того, что на момент издания Зеленским указа о назначении судьями Петришиной и Грищук, все шесть должностей по квоте главы государства были заняты, и вакансий на которые Зеленский мог бы их назначить, не было.

Также мы сообщали, что Верховный Суд отказал Офису президента в приостановке дела об отстранении Тупицкого.