Верховный суд, где сейчас рассматриваются иски об отмене указов президента о введении незаконных санкций СНБО против граждан Украины и СМИ, фактически говорит о давлении со стороны властей.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице суда в Facebook.

"Верховный суд постоянно защищает верховенство права, демократию и права человека. Верховный суд в очередной раз напоминает, что любой орган государственной власти или должностное лицо, публично и безосновательно критикующие судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип распределения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина", - сказано в сообщении.

К публикации прикреплен комикс с таким текстом: "Кто мы? СНБО! Чего мы хотим? Независимого суда! Что мы делаем? Нарушаем судейскую независимость!".

"Верховный суд, где сейчас рассматриваются иски об отмене Указов президента о введении незаконных санкций СНБО против граждан Украины и СМИ, уже прямо говорит о давлении со стороны властей. Пока несколько в иносказательной форме - в виде картинок. Но, судя по всему, терпение судей уже на пределе", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в августе СБУ начала проверку Верховного Суда, чтобы заблокировать рассмотрение дел об обжаловании санкций.

Также мы сообщали, что "слуги народа" предлагают изменить законодательство таким образом, чтобы нельзя было оспорить указы президента о санкциях, принятых на заседаниях СНБО, а иски подавались в Верховный суд против непосредственно СНБО, принявшего решения о таких санкциях.