Конституционный суд Украины отказался приводить к присяге новых судей Александра Петришина и Оксану Грищук, которых назначил президент Владимир Зеленский вместо отстраненных главы КС Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина.

Об этом пишет "Зеркало недели", в среду, 30 ноября.

По информации источников, КСУ исходил из того, что на момент издания Зеленским указа о назначении судьями Петришиной и Грищук, все шесть должностей по квоте главы государства были заняты, и вакансий на которые Зеленский мог бы их назначить, не было.

На этих должностях находятся назначенные в разное время разными президентами судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек.

Напомним, в марте Зеленский подписал указ, который отменяет указ экс-президента Виктора Януковича от о назначении Тупицкого судьей КС. Также этим же указом он отменил указ о назначении Касминина судьей Конституционного суда.

Вместе с тем, в начале апреля в КСУ оспорили эти указы. И Верховный суд признал незаконным указ президента об отстранении Тупицкого. Офис президента оспорил это решение в Большой палате.

При этом Верховный Суд отказал Офису президента в приостановке дела об отстранении Тупицкого.

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что назначил двух новых судей Конституционного Суда (КС) по квоте президента вместо отстраненных Тупицкого и Касминина. Позже, в тот же день, указы появились на сайте ОП.