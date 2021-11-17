В среду, 17 ноября, Большая палата Верховного Суда (ВС) отказалась остановить производство по делу, истцом которого является Александр Тупицкий. Речь идет об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым тот отменил указ (экс-президента Виктора Януковича) о назначении Тупицкого на должность судьи Конституционного Суда (КС).

Об этом сообщает нардеп Ольга Совгиря в своем Телеграм-канале.

"Большая палата Верховного Суда отказалась остановить производство по делу по иску Тупицкого А.М. об отмене указа президента Украины от 27.03.2021 г. № 124/2021, которым был отменен указ президента о назначении истца на должность судьи Конституционного Суда.

При этом ранее Верховный Суд остановил производство по делу по иску Тупицкого А.М., в котором обжалован указ президента Украины об отстранении истца от должности судьи КСУ до решения вопроса о конституционности указа Конституционным Судом", - пишет Совгиря.

"Верховный суд уже вынес решение по этому делу в пользу Тупицкого. Офис президента подал апелляцию и сейчас она уже находится на финальной стадии рассмотрения. И, судя по отказу судей останавливать процесс, решение здесь будет также не в пользу Зеленского.

Причём это решение будет уже окончательным и обжалованию не подлежащим", - комментирует Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, ранее главе Конституционного суда Тупицкому назначили залог в 45 тысяч и разрешили ему посещать КСУ.

Тупицкого обвиняют в подкупе свидетеля и даче заведомо неправдивых показаний. Ещё в конце 2020 года ему было предъявлено по этому делу подозрение. После чего президент отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ, а в марте лишил его статуса судьи указом. Однако Тупицкий оспорил это решение в Верховном суде.