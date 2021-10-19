На заседании Второй коллегии судей Второго сената Конституционного суда во вторник, 19 октября, было принято Постановление об открытии конституционного производства по делу о соответствии Основному закону Украины указов президента Украины Владимира Зеленского № 607/2020 (об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца), № 79/2021 (об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц) и № 124/2021 (О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины).

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В КСУ уведомляют, что дело будет рассмотрено в рамках конституционного производства, начатого по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины.

"Дело будет рассматриваться на заседании Палаты суда", - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого сроком на два месяца, а 28 февраля - еще на месяц. Формальным основанием стало ходатайство Офиса генпрокурора.

В КСУ указ назвали незаконным и пригрозили Зеленскому уголовной ответственностью за вмешательство в работу суда.

27 марта Зеленский подписал указ об отмене указа Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Тупицкий обжаловал указы президента в Верховном суде.

При этом в начале апреля в Конституционном суде Украины оспорили указы президента Украины Владимира Зеленского, которыми он отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого и судью Александра Касминина.