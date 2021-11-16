Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения для главы Конституционного Суда Александра Тупицкого в виде залога в 45 тысяч гривень.

Об этом сообщают "Украинские новости".

В понедельник, 15 ноября, суд провел подготовительное заседание по обвинительному акту в отношении Тупицкого в подкупе свидетеля и даче заведомо неправдивых показаний.

Для Тупицкого избрали меру пресечения в виде залога, также его обязали воздержаться от общения с рядом свидетелей по делу. Но суд отказался запрещать ему посещать Конституционный Суд, и обязать сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет, как того требовали прокуроры.

Рассмотрение дела по существу было назначена 1 декабря.

Напомним, Тупицкого обвиняют по ч.2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины. По версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе - Владислава Дрегера. Сам Тупицкий утверждает, что не имеет к этому никакого отношения.

Также сообщалось, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого и главного бухгалтера КСУ Осницкой по факту вмешательства в работу автоматизированной системы.

Президент в конце прошлого года отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ, а в марте лишил его статуса судьи указом президента. Однако Тупицкий оспорил это решение в Верховном суде. Суд уже вынес решение в его пользу. Но его оспаривает Офис президента.