Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении отстраненного главы Конституционного Суда Александра Тупицкого и главного бухгалтера КСУ Натальи Осницкой по факту вмешательства в работу автоматизированной системы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Расследованием установлено, что бывший председатель Суда по предварительному сговору с главным бухгалтером провели несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов. В результате этого была искажена информация о действительном их подписчике, нарушен процесс обработки информации, а также установленный порядок ее маршрутизации", - говорится в сообщении.

При этом имя и фамилия Александра Тупицкого и Натальи Осницкой в сообщение Офиса генпрокурора не называется, только их должности. По информации Офиса генпрокурора экс-глава КСУ передал главному бухгалтеру защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему.

После этого, в декабре прошлого года, после отстранения от должности председателя КСУ Тупицкий редоставил главному бухгалтеру незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него, в том числе для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе даже во время пребывания экс-главы суда за границей.

"Таким образом, было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и т.д." - говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта президент Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Также сообщалось, что в начале октября ГБР завершило расследование в отношении Тупицкого и Осницкой. Их действия квалифицируются по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.