Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил об этом в Facebook во вторник, 30 ноября.

"Для Офиса Президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ.

Вместе с тем, президент Зеленский надеется, что в Верховном Суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны", - рассказал журналист.

"Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров передал недовольство Зеленского отказом судей Конституционного суда допустить к присяге двух судей, которых назначил своими указами Зе.

Судьи, напомним, мотивировали это тем, что вакантных мест по президентской квоте нет. А двоих судей, которых Зе считает уволенными (Тупицкий и Касминин), сам суд таковыми не считает. Тем более, что они оспаривают своё отстранение в Верховном суде.

Из реакции Зеленского следует, что он по сути смирился с невозможностью внедрить в КСУ своих судей и тоже ждёт решения Верховного суда", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что Конституционный суд Украины отказался приводить к присяге новых судей Александра Петришина и Оксану Грищук, которых назначил президент Владимир Зеленский вместо отстраненных главы КС Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина.

По информации источников, КСУ исходил из того, что на момент издания Зеленским указа о назначении судьями Петришиной и Грищук, все шесть должностей по квоте главы государства были заняты, и вакансий на которые Зеленский мог бы их назначить, не было.

Комментарий пресс-секретаря Зеленского по поводу отказа КСУ принимать присягу новых судей. Источник: Telegram/"Политика Страны"



Ранее мы писали, что в пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский по своей квоте назначил новых судей Конституционного суда Украины вместо Тупицкого и Касминина - Александра Петришина и Оксану Грищук.

Также "Страна" сообщала, что в марте Зеленский подписал указ, который отменяет указ экс-президента Виктора Януковича от о назначении Тупицкого судьей КС. Также этим же указом он отменил указ о назначении Касминина судьей Конституционного суда.

Вместе с тем, в начале апреля в КСУ оспорили эти указы. И Верховный суд признал незаконным указ президента об отстранении Тупицкого. Офис президента оспорил это решение в Большой палате.