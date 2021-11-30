Ростислав Кравец, адвокат отстраненных судей Конституционного суда Александра Касминина и Александра Тупицкого, прокомментировал отказ Конституционного суда приводить к присяге на их должности новых судей, которых назначил президент Владимир Зеленский.

"Сам по себе вывод КСУ о том, что в суде нет свободных вакансий, свидетельствует о нарушении Зеленским процедуры назначения судей. А те люди, которые согласились участвовать в конкурсе на должности Тупицкого и Касминина, фактически расписались в своей некомпетентности в конституционном праве. Все лица, которые принимали участие в конкурсе, больше не имеют права - ни морального, ни юридического, - претендовать на посты судей КС", - считает Ростислав Кравец.



В политическом аспекте, по мнению юриста, такое решение Конституционного суда говорит о том, что у Зеленского не получилось "сломать КС через колено".

"Даже и.о. главы КС Головатый не решился оставить суд в подвешенном состоянии на 9 лет, на время полномочий новых судей.

Это показывает, что у Зеленского нет системного подхода к реформе судебной власти. А конституционный кризис создан искусственно лично президентом: его не существовало, пока Зеленский своими незаконными указами не отстранил двух судей КС Тупицкого и Касминина, приравняв это к их увольнению. Хотя это не так", - добавил Кравец.

При этом отсрочка приведения к присяге новых судей по закону не оставляет Владимиру Зеленскому пространства для манёвра.

"В соответствии со статьей 17 Закона Украины про КС, специальное заседание с приведением новых судей к присяге должно пройти не позднее 5 рабочего дня с момента их назначения. То есть, законом установлена невозможность отсрочки присяги. И даже если эти судьи дождутся увольнения Касминина и Тупицкого, они будут назначены незаконно. Президенту придётся отменять свои указы о назначении судей и издавать новые. То есть, с точки зрения легитимизации новых судей, отсрочка присяги ничего Зеленскому не даст", - рассказал Кравец.

Напомним, что Конституционный суд Украины отказался приводить к присяге новых судей Александра Петришина и Оксану Грищук, которых назначил президент Владимир Зеленский вместо отстраненных главы КС Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина.

Ранее "Страна" сообщала, что в марте Зеленский подписал указ, который отменяет указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КС. Также этим же указом он отменил указ о назначении Касминина судьей Конституционного суда.

Также мы писали, что в начале апреля в КСУ оспорили эти указы. И Верховный суд признал незаконным указ президента об отстранении Тупицкого. Офис президента оспорил это решение в Большой палате.