По данным Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины, в нашей стране остаются вакантными более двух тысяч должностей судей. Это около трети от общего количества.

Об этом со ссылкой на данные ВККС сообщает "Украинские новости".

В суде заявили, что по состоянию на 9 ноября в Украине на должность судей назначены 5 333 человека, при этом 2 040 должностей остаются вакантыми.

В документе сказано, что больше всего судей не хватает в Киеве, там количество незанятых должностей судей составляет - 232, в Днепропетровской и Харьковской областях - по 173, в Запорожской и Одесской областях - по 124.

Напомним, ранее мы писали, что в отставку подал судья Верховного Суда Николай Гусак, который работал в суде двадцать лет. Кроме того, судья Наталья Шевцова решила отказаться от занимаемой должности судьи.

По информации "Страны", массовые отставки судей Верховного суда связаны с тем, что на них осуществляется беспрецедентное давление со стороны Офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые поступают от попавших под санкции граждан Украины.