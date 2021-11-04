Судью и сотрудников Лисичанского городского суда в Луганской области обвиняют в махинациях. Во время отсутствия на рабочем месте одной судьи от ее имени принимались судебные решения. Также ей начислялась зарплата, несмотря на то, что ее даже не было в городе. За это судье грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как сообщили правоохранительные органы, судья отсутствовала на рабочем месте, однако от ее имени принимались судебные решения. Эти "решения" после официально вносились в автоматизированную систему документооборота.

Кроме того, все это время судье начислялась и выплачивалась заработная плата.

Вчера, 3 ноября, сотрудники ГБР провели обыски в Лисичанском горсуде с целью получить дополнительные доказательства.

По данным полицейских, в ходе обысков они изъяли судебные дела, табель учета рабочего времени, мобильные телефоны, компьютерную технику. Все эти материалы будут отправлены для проведения экспертизы.

Дело открыли по трем статьям уголовного кодекса Украины:

Незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем в органах и учреждениях системы правосудия, совершенные по предварительному сговору группой лиц;

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц;

Служебный подлог.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ГБР во время досудебного расследования по факту служебной халатности сообщило о подозрении одному из своих сотрудников.

Между тем, "Страна" также информировала о том, что 28 сентября 2021 года в Государственной миграционной службе Украины детектив Национального антикоррупционного бюро провели обыски на рабочем месте председателя ГМС Максима Соколюка и его заместителей. Обыски прошли в рамках расследования дела о хищении средств на ремонте офиса службы.