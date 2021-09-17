В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что проверяют все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, о гибели которого стало известно 11 сентября, в том числе и умышленное убийство.

Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев в интервью "Интерфакс-Украина".

Сухачев рассказал, что правоохранители зарегистрировали по данному делу уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать", - заявил он.

Кроме того, как добавил и.о. директора ГБР, уже были проведены безотлагательные действия и следственный эксперимент с участием лиц, которые находились на месте трагических событий в день, когда умер судья.

Также Сухачев заявил, что в этом производстве в скором времени завершат расследование.

"Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость - будем обсуждать изменение квалификации", - добавил Сухачев.

Напомним, 11 сентября в селе Погреба Киевской области полиция обнаружила мертвым судью Печерского районного суда Виталия Писанца. Он умер во время застолья с двумя товарищами. Один из которых представился адвокатом, а второй – следователем Нацполиции.

Что касается причин его смерти, то судмедэксперты еще не сказали свое окончательное слово. По словам источников "Страны" в суде, где работал покойный, информация о том, что причиной смерти является черепно-мозговая травма, как писал "Детектив-инфо", преждевременна, так как судебно-медицинская экспертиза еще продолжается и проведено только первичное вскрытие в морге в Броварах.

Сегодня Виталия Писанца похоронят на Зверинецком кладбище.