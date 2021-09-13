В уголовном производстве, которое было открыто после смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, осуществлять процессуальное руководство будет Киевская районная прокуратура. Таким образом, ход расследования под контроль взял Офис генерального прокурора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно предварительным данным, трагедия произошла 11 сентября. На данный момент продолжаются неотложные следственные действия, назначены экспертизы, идет установка всех обстоятельств произошедшего.

Досудебное расследование осуществляют следователи государственного бюро расследований.

Напомним, на выходных стало известно о внезапной смерти судьи Печерского районного суда Виталия Писанца, который умер во время застолья. Один из участников застолья представился адвокатом (хотя в реестре адвокатов Украины он не значится), а второй - следователем Нацполиции. По версии участников посиделок, между судьей и следователем завязалась ссора и судья даже ударил полицейского, но потом все помирились и продолжили отдыхать.

Спустя некоторое время судья упал на пол и умер до приезда "Скорой", видимых телесных повреждений на его теле не обнаружили. О произошедшем подробно писала "Страна".