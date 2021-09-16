После проведения вскрытия тело судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, умершего при невыясненных до конца обстоятельствах в минувшую субботу в доме знакомого в селе Погребы на Киевщине, разрешили выдать родным для захоронения.

По информации источников "Страны" в суде, прощание с судьей состоится 17 сентября. Похоронят его на Зверинецком кладбище на Печерске.

Это кладбище известно тем, что именно там расположен фамильный склеп семьи Порошенко и там покоятся его брат Михаил и мать. Также там расположена могила матери экс-мэра Киева Леонида Черновецкого - Параскевы Гавриловны. На кладбище похоронены Герои СССР, писатели, артисты и другие известные украинцы.

Всю неделю в вестибюле Печерского райсуда Киева было выставлено фото Писанца с траурной лентой и букетом роз, а на сайте суда был опубликован короткий, но трогательный некролог от коллектива. В тексте коллеги называют умершего судью "надежным товарищем, готовым слушать дела и днем, и ночью".

По словам наших источников в суде, где работал покойный, слухи о том, что причиной смерти Писанца является черепно-мозговая травма, преждевременны, так как судебно-медицинская экспертиза еще продолжается.

Эксперты провели только первичное вскрытие в морге в Броварах.

Для того чтобы наверняка назвать причину смерти, нужно получить выводы гистологов, токсикологов и других специалистов, которые будут обобщены в едином заключении судмедэксперта.

При первичном вскрытии патанатома можно было только определить, есть ли видимые повреждения костей и черепа, в каком состоянии были внутренние органы и тому подобное. В ходе более детального исследования эксперты дадут ответы на вопросы следствия: какова была причина смерти, какие телесные повреждения есть на теле умершего судьи, находятся ли эти повреждения в причинно-следственной связи с наступлением смерти. Если, предположим, выявлены повреждения костей черепа, то эксперты с учетом анализа других телесных повреждений и осмотра места происшествия должны ответить, было ли падение человека из вертикального положения произвольным или ему придали ускорение. То есть был ли толчок или удар.

Также специалисты установят, могли ли травмы или изменения внутренних органов на клеточном уровне возникнуть от внешнего воздействия либо они появились по естественным причинам, без постороннего вмешательства.

Тем временем "Страна" навела справки об одном из участников ужина в Погребах в доме Петра Онопенко, у которого с судьей был конфликт незадолго до смерти. Это следователь Евгений Хоменко, работающий в Соломенском управлении полиции Киева всего четвертый год. Только в 2017 году он выпустился из полицейской академии. В декларации у него указана голая зарплата.

Что могло связывать его и опытного судью Печерского суда, пока остается загадкой.

Согласно странице в Фейсбуке, кроме судьи Писанца у Хоменко в друзьях значится еще один интересный слуга Фемиды - Николай Чаус, который сейчас проходит обвиняемым по делу о коррупции в ВАКС.

Кроме того, судя по фото и видео на странице, молодой мужчина серьезно увлекается боксом. И даже хвалится в соцсети тем, что занимал призовые места на любительских соревнованиях по боксу.

Возможно, в этом и кроется разгадка дела: вполне вероятно, что в ходе конфликта с Писанцом его юный оппонент пустил в ход профессионально подготовленные кулаки. Подтвердить или опровергнуть это сможет следствие ГБР, в котором трудится зять покойного судьи Александр.

Ранее "Страна" писала о предварительных выводах экспертизы, согласно которой причиной смерти судьи Писанца стала травма после падения.

Мы также приводили подробности того, что случилось в вечер смерти судьи под Киевом.