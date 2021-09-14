Причиной смерти судьи Печерского районного суда Виталия Писанца, который умер во время застолья 11 сентября, стала закрытая черепно-мозговая травма, которую он получил после падения.

Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что результаты вскрытия умершего судьи показали, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, которую он получил при падении. Получил ли судья смертельную травму в результате свободного падения, или оно было ускорено внешними факторами, должны выяснить правоохранители.

Ранее мы писали, что судья умер во время застолья.

Один из участников застолья, Петр Васильевич Онопенко, представился адвокатом (хотя в реестре адвокатов Украины он не значится), а второй, Евгений Хоменко, - следователем Нацполиции.

По версии участников посиделок, между судьей и следователем завязалась ссора и судья даже ударил следователя, но потом товарищи продолжили отдыхать. Спустя некоторое время Писанец упал и умер до приезда медиков.

Также сообщалось, что расследование загадочной смерти судьи Писанца взял под контроль Офис генпрокурора.