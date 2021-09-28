На прошлой неделе в Государственной миграционной службе Украины детектив Национального антикоррупционного бюро провели обыски на рабочем месте председателя ГМС Максима Соколюка и его заместителей. Обыски прошли в рамках расследования дела о хищении средств на ремонте офиса службы.

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыски прошли в прошлую среду в служебных кабинетов председателя ГМС Максима Соколюка и его заместителей, проводили их сотрудники НАБУ. Обыски провели в связи с подозрением в хищении средств во время строительства нового офиса службы на улице Павловской, 29.

Как выяснилось во время расследования, в ходе строительства и ремонта систематически завышалась сметная стоимость, а сами работы выполняли связанные с руководством ГМС компании.

Напомним, 16 сентября в киевском коммунальном предприятии "Жилинвестстрой-УКБ" прошли обыски по делу о хищении 9,9 млн при закупке лифтов.

Также "Страна" сообщала, что в сентябре в КГГА прошли обыски из-за земельного участка, который отобрали у СНБО.