23-летняя девушка с собачкой из Уханя Анастасия Зинченко, которая стала известной благодаря эпидемии COVID-19 в Китае, сыграла свадьбу с 43-летним чиновником Максимом Соколюком, главой Госмиграционной службы.

Об этом она сама сообщила на своей Фейсбук-странице и опубликовала фото торжества.

"Принимаем поздравления", - написала Анастасия в посте.

Перед свадьбой пара также отметила девичник и мальчишник на яхтах.

Напомним, в прошлом году посольство Украины не разрешило украинке Анастасии Зинченко взять с собой собаку во время эвакуации из провинции Ухань, где произошла вспышка коронавируса. Девушка не бросила пса и осталась в Ухане.

В прошлом году руководитель Госмиграционной службы опубликовал в своем Фейсбуке пост, посвященный знакомству и отношениям с Анастасией Зинченко. По словам Соколюка, все началось с его звонка девушке, которая на тот момент не могла эвакуироваться из Уханя. В конце апреля Зинченко вернулась в Украину и встретилась с Соколюком лично. По его словам, после этой встречи он оставил девушке письмо, в котором "объяснил свои мысли и чувства".

В феврале текущего года Анастасия Зинченко и Максим Соколюк поженились.