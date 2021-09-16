В четверг, 16 сентября, в столичном коммунальном предприятии "Жилинвестстрой-УКБ" проходят обыски по делу о хищении денег при закупке пассажирских лифтов. Следственные действия проходят также у поставщика.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Уголовное производство ведется по факту присвоения или растраты имущества. По версии следствия, в 2019 - 2021 годах КП заплатило 9,9 миллионов грн за поставки пассажирских лифтов. Предприятие, которое получило деньги, перечислило их другим фирмам - якобы за комплектующие. Однако эти фирмы производителями нужны комплектующих не являются, кроме того, в указанное время они их не покупали.



Поэтому в прокуратуре считают, что операции по поставке комплектующих к лифтам были фейковыми и выполнялись для обналички денег.





Напомним, "Страна" писала о том, что несколько дней назад в КГГА прошли обыски из-за земельного участка, который отобрали у СНБО.

Кроме того, мы сообщали, что департаменты КГГА обыскивали по делу о незаконной передаче земельных участков в центре Киева.