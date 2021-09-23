Государственное бюро расследований (ГБР) во время досудебного расследования по факту служебной халатности сообщило о подозрении одному из своих сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в четверг, 23 сентября.

Разъясняется, что до службы в бюро расследований работник занимал должность следователя одного из отделов ГФС в Николаевской области. Установлено, что на предыдущем месте службы во время досудебного расследования в уголовном производстве следователь допустил незаконную продажу изъятой во время обысков кукурузы весом более 1,2 тысяч тонн.

Из-за халатности работника государственному бюджету Украины нанесен ущерб в размере около 5 миллионов гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что в ГБР рассматривают версию умышленного убийства судьи Писанца и проверяют все возможные версии его смерти.

Также мы писали о том, что ГБР хочет возбудить дело против нардепа Лероса о совершении преступления. Лерос говорит о фальсификации и утверждает, что кампания против него началась после событий на прошлой неделе в Верховной Раде, когда на него напал Николай Тищенко.