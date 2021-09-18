Как заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, по делу о задержании экс-судьи Николая Чауса допрашиваются сотрудники СБУ и НАБУ.

Подробности этого дела "Стране" сообщил адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец. По его словам, это уже не первое подобное производство.

"Я об этом узнал вчера из сообщения и.о. директора ГБР. Что касается самой новости, на мой взгляд, в Украине слишком много правоохранительных органов. НАБУ возбуждало уголовное дело против сотрудников СБУ за якобы сокрытие Чауса. Теперь ГБР расследует дело в отношении сотрудников НАБУ и СБУ. Еще и Нацполиция расследует ДТП, которое совершили сотрудники НАБУ, когда гонялись по Киеву за сотрудниками СБУ, пытаясь "отбить" у них Чауса", - отмечает Ростислав Кравец.

По его мнению, расследование ГБР против НАБУ и СБУ - бессмысленное.

"Объективно: в Винницкой области появился человек, которого разыскивали, и которого выкрали - дважды. Он сам обратился в местный орган власти (сельсовет) и попросил вызвать СБУ. Те приехали и его забрали. Чаус, скорее всего, сразу же рассказал им, что с ним произошло. Официально нет информации, что Чаус находился в СБУ. Как вы помните, в тот же день, когда нашелся Чаус, я как его адвокат приходил в СБУ, где мне сообщили, что официально Чауса у них нет. Ситуация нестандартная, неизвестно, кто хочет, прямо скажем, убить Чауса. По моему мнению, действия сотрудников СБУ в этой ситуации обоснованы", - добавил Ростислав Кравец.

Ранее мы писали о том, что молдавский адвокат экс-судьи Николая Чауса, которому продлили круглосуточный домашний арест до 15 октября, Юлиан Балан не знает, где находится его подзащитный.

Кроме этого, суд в Молдове отказал в экстрадиции экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в Украину.