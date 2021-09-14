Семья экс-судьи Николая Чауса, которая последние пять лет жила с ним в Молдове, вернулась в Украину. Его жена, Светлана Чаус, регулярно видится с мужем, пока тот находится под круглосуточным домашним арестом под охраной СБУ. Об этом "Стране" рассказала сама Светлана Чаус.

"В целях безопасности не хочу слишком много говорить об этом, чтобы не навредить. Пока все ознакамливаются с делом, муж тоже. Видимся ли мы? Ну, он же под домашним арестом. И конечно, мы регулярно видимся. У него круглосуточная охрана. Весь режим соблюден", - рассказала Светлана Чаус "Стране".

Она добавила, что похищение Чауса из Молдовы и его длительное удерживание в плену сильно подорвало здоровье ее супруга. Он до сих пор проходит лечение.

"Над его состоянием нужно еще очень много работать. Много моментов по здоровью. И ноги, и слух, и поджелудочная железа - там же питание вы сами понимаете, какое было, нерегулярное. Мы проходим реабилитацию, посещаем врачей, проходит консультации, лечение", - сказала Светлана Чаус.

Напомним, 9 августа 2016 года Николая Чауса уличили в получении взятки в $150 тысяч в обмен на вынесение "нужного" судебного решения. После этого Чаус несколько лет скрывался в Молдове.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

Около четырех месяцев судью разыскивали, тем временем он несколько раз записывал и публиковал видеообращения, не раскрывая своего местонахождения. В итоге судья 30 июля объявился в селе под Винницей.

После нескольких месяцев расследования в Генпрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы. Такого мнения придерживается и адвокат Ростислав Кравец. Также адвокат Чауса заявил, что в деле бывшего судьи "присутствует провокация взятки налицо".