Молдавский адвокат экс-судьи Николая Чауса, которому продлили круглосуточный домашний арест до 15 октября, Юлиан Балан не знает, где находится его подзащитный.

Об этом "Стране" рассказал Юлиан Балан.

По его словам, ситуация сложилась парадоксальная. Официально Украина до сих пор не признала и не уведомила органы власти Молдовы, что Чаус находится на родине. О том, что Чаус в Украине, Юлиану Балану известно только из СМИ.

"Официально мы не знаем, где находится Чаус. Все, что мы знаем - из прессы", - отметил Юлиан Балан.

Он акцентировал, что ни один украинский орган власти не уведомил ни Балана, ни правоохранительные органы Молдовы о местонахождении экс-судьи.

По его словам, украинская сторона игнорирует запросы молдавских властей.

"Есть запрос генеральной прокуратуры республики Молдова к Генеральной прокуратуре Украины. Больше месяца никакого ответа", - добавил Юлиан Балан.

При этом недавно суд Кишинева отказал в экстрадиции Николая Чауса - так как судья и так находится в Украине. То есть, Чаус должен находиться в Украине. Однако, как отмечает Юлиан Балан, Генпрокуратура Украины не отозвала своё заявление об экстрадиции. И в то же время Генпрокуратура официально не признаёт, что Чаус в Украине.

Напомним, ВАКС на заседании 4 августа отказал САП в избрании меры пресечения для Николая Чауса в виде взятия под стражу. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест. "Страна" подробно объясняла, что это означает.

Позже, 16 августа суд принял решение оставить Чауса под круглосуточным домашним арестом. Мера пресечения оставалась в силе до 18 августа.