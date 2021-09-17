В Госбюро расследований все еще не выяснили, был ли нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин 23 августа за рулем своей машины в момент, когда она спровоцировала ДТП на въезде в Киев. Однако ГБР уже установило всех участников аварии.

Об этом со ссылкой на и.о. директора ГБР Алексея Сухачева пишет "Интерфакс-Украина".

По данным Сухачева, как только его ведомство получило материалы дела от полиции, оно заказало необходимые экспертизы, их результатов ГБР еще ожидает. Ознакомившись с ними, следователи примут решение о процессуальном статусе каждого из лиц, которое было в машине, спровоцировавшей ДТП.

Установить, был ли нардеп за рулем авто в момент аварии, не удалось, потому что в распоряжении ГБР, как заявляет Сухачев, нет записей с камер. 23 августа, когда произошло ДТП, на участке дороги от Борисполя до Киева проводился ремонт, поэтому камеры видеонаблюдения были демонтированы.

При этом в ГБР заявляют, что видео, которое может помочь установить истину, все же существует. Ведомство уже попросило всех украинцев предоставить имеющуюся информацию, которая могла бы помочь следствию.

Напомним, авария с автомобилем нардепа Трухина случилась 23 августа. В ДТП пострадали водитель и пассажир другого авто, одним из которых оказался глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. При этом Трухин долгое время отмалчивался, но потом все же прокомментировал скандальную аварию, правда, отказавшись говорить, был ли он за рулем.

Также мы сообщали, что уже понятно о роли "слуги народа" Трухина в громком ДТП и как ее пытались скрыть.