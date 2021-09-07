Во вторник, 7 сентября, народный депутат от "Слуги народа", чей автомобиль спровоцировал ДТП в Киеве 23 августа, впервые лично прокомментировал скандальную аварию. Нардеп рассказал, что после ДТП его семья столкнулась с давлением и сам он находится в шоковом состоянии.

"К сожалению ДТП случаются, ничего хорошего в этом нет. В ДТП я тоже пострадал как и другие его участники. Обратился за медпомощью, проходил дома лечение...сегодня первый рабочий день, вышел на работу", - заявил нардеп журналистам.

При этом на главный вопрос - находился ли Трухин за рулем автомобиля в момент аварии он так и не ответил, сославший на подписанный документ о неразглашении. Он не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию.

"Все данные касательно обстоятельств ДТП, количества людей, автомобилей, фамилий, имен, кто был пассажиром или водителем я комментировать не имею права. Я подписал расписку о неразглашении этих данных",– сказал Трухин.

На видео можно заметить, что нардеп во время ответов на вопросы заметно нервничает. Когда его спросили, с чем это связано, нардеп рассказало, что после аварии его семья столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны СМИ, а сам он все еще пребывает в шоковом состоянии.

"Когда будут опубликованы все материалы следствия я выйду на открытый брифинг. Я хотел это сделать ранее, но мне запретили это говорить. Все, кто были на месте ДТП, имели возможность снимать видео. Полиция приехала буквально через 5-7 минут после происшествия",– заявил Трухин.

Отметим, что он вновь не опроверг того, что был за рулем в момент ДТП, виновником которого стала машина, в которой он ехал.

Напомним, 23 августа в Киеве произошло ДТП, в котором пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. Ford, в котором ехал главный 72-летний арбитр УАФ и его помощник, остановился на красный свет. В это время в него сзади врезался автомобиль Audi.

В Audi находился нардеп Александр Трухин и еще двое мужчин, тоже в нетрезвом состоянии. Одного из них после столкновения зажало сзади между сиденьем водителя. Ряд СМИ, ссылаясь на очевидцев ДТП, написали, что за рулем Audi был нардеп Александр Трухин, причем он был пьян, размахивал удостоверением и пытался уехать с места происшествия.

Также сообщалось, что расследованием ДТП занялись детективы ГБР.