Государственного бюро расследований проинформировало Офис генпрокурора Украины о преступлении, которое якобы совершил нардеп Гео Лерос. На обнародованной в понедельник видеозаписи в одном из Телеграм-каналов видны действия человека, похожего на Гео Лероса. На ролике мужчина получает пакет с деньгами. Так, действия могут содержать признаки уголовного преступления.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пишется в сообщении, на видео внешне похожий мужчина на Лероса оплачивает имитацию нападения на себя за свою политическую деятельность (позже Леросу сожгли машину).

"На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти", - говорится на сайте ведомства.

Кроме этого, в сообщении уточнили, что на ролике видно, как мужчина обсуждает с собеседником, как использует эту ситуацию в качестве информационного повода для последующих публичных выступлений.

"При таких обстоятельствах действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) о чем ГБР проинформировало Офис генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в ЕРДР", - заявляют правоохранители.

Впрочем, сам Гео Лерос на своей странице в Фейсбук считает, что звук на видео полностью сфабрикован. А кампания против нардепа началась после событий на прошлой неделе в Верховной Раде, когда на него напал Николай Тищенко.

"У меня есть простые вопросы к авторам этого "творения": Возможно ли, чтобы данное видео записанное год-полтора назад (если принять во внимание тему видео), но получилось оно только сейчас? Неужели стая Зеленского так долго терпела, и наконец "лопнуло терпение"? И вообще, раз такое фуфло можно публиковать, тогда пусть это будет встреча с Зеленским и Ермаком. Если нет, тогда пусть публикуют полное видео и звук, чтобы можно было провести экспертизу, а не кормить всех очередным дерьм@", -написал нардеп.

Кроме этого Лерос добавил, что звук и тема ролика нацелены на попытку уничтожения его репутации, а также отвлечения от важных событий в стране.

"В мои уста вкладывают какие-то неадекватные слова, за которые я бы давно сидел в тюрьме, но они почему-то ждали именно этого момента. Я завтра подам заявление в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку этому видео. Но очевидно точно, что этот инструмент имеет целью отвлечь людей от действительно важных событий, которые происходят в нашем государстве".

В одном из украинских Телеграм-каналов опубликовали видео, на котором человек, похожий Лероса, получает пакет предположительно с деньгами. Позже указанную видеозапись на своей странице в фейсбуке обнародовал также нардеп Юрий Камельчук.

Напомним, на прошлой неделе во время заседания Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил потасовку с внефракционным народным депутатом Гео Леросом.

Позже Тищенко объяснил, что причиной его поступка было то, что Лерос "начал обижать президента".

В свою очередь Гео Лерос заявил, что будет подавать жалобу об инциденте в комиссию по вопросам этики.