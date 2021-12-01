Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания в Верховной Раде, в среду, 1 декабря, ничего не сказал об угрозе "госпереворота", который он сам ранее анонсировал на сегодня.

"Может быть решил, что старт сериала "переворот" был слишком неудачным, а потому не стоит его продолжать? Или же ждёт "плёнки" от СБУ? Но в любом случае то, что он не сказал ни слова о госперевороте - показатель фейковости всей этой темы. Ведь если действительно угроза переворота существует - то это главная тема, на которую нужно было сделать упор в свей речи. А если об этом ни слова не сказано, то становится понятно - что такой угрозы и не было. Ее просто придумал Зеленский", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, Зеленский в ходе пресс-марафона 26 ноября заявил, что переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые планируют втянуть его в эту историю.

Позже американский журналист Кристофер Миллер со ссылкой на источники, заявил, что историю с "госпереворотом Ахметова" президент придумал на основе записи разговора одного офицера Федеральной службы безопасности России и трех бывших сотрудников МВД Украины в Крыму.

Вместе с тем, накануне первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил сегодня в Киеве "готовятся какие-то подвозы" людей. Также он добавил, что украинцам предлагают по тысяче гривен в день за участие в госперевороте.

Также мы писали, что киевляне говорят о "госперевороте", который анонсировал Зеленский.